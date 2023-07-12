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  4. Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Уимблдон
12 июля 2023, 17:31 | Обновлено 12 июля 2023, 18:25
1455
10

Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале

Теннисистка из Туниса проиграла первую партию, но сумела довести матч до победы

12 июля 2023, 17:31 | Обновлено 12 июля 2023, 18:25
1455
10
Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Состоялся последний матч 1/4 финала в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире.

Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) в трех партиях одолела действующую чемпионку турнира Елену Рыбакину из Казахстана (№3 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала
Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(5), 6:4, 6:1

В полуфинале Жабер сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко.

Отметим, что в прошлом году Рыбакина обыграла Жабер в матче за титул на Уимблдоне.

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Онс Жабер Елена Рыбакина Уимблдон-2023 Уимблдон-2022
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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captain2009
Яка сумна новина! нарешті перефарбована лєна-шланг відправляється додому! І як же Жабер примудрилася їй програти фінал минулого року... "я нє поняла ваш вапрос. у меня плахой английский". Мерзота ( 
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+7
Алексей
Надеюсь Жабер пройдёт трансгендера бульбашенсию 
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+6
Игорь Городищев
Все ж підсмажила рибку на вечерю ! ..)
.. як я і планував ..)
Меді  не змогла ... шкода ..
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Stanislav Matusevych
Мінус одна. А якщо Жабер виб'є і другу недокацапку, буде ще краще. А якщо вони з Еліною зустрінуться у фіналі і вирішать свої питання ще з юніорів, взагалі супер)
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+4
dadlismit
Жаба съела рыбу ... 
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+3
Muskrat2
Як не крути, а всі ці сабалєнки, рибакіни та жаби комерційно не привабливі, жах для цільової аудиторії. 
Ответить
+1
Игорь Городищев
Ооо!..) Нарешті хоч нормальна фотка!
Онс - одна з найкрасивіших жінок в турі
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Алексей
Просто браво Жабер ,классно играла ,очень техничная , а Рыбакина беззубая ничего у ней нет кроме подачи и гонять её надо по углам, в защите она никакая 
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0
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