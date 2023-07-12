Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале

Состоялся последний матч 1/4 финала в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире.

Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) в трех партиях одолела действующую чемпионку турнира Елену Рыбакину из Казахстана (№3 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала

Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(5), 6:4, 6:1

В полуфинале Жабер сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко.

Отметим, что в прошлом году Рыбакина обыграла Жабер в матче за титул на Уимблдоне.