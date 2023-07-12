Уимблдон12 июля 2023, 17:31 | Обновлено 12 июля 2023, 18:25
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Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Теннисистка из Туниса проиграла первую партию, но сумела довести матч до победы
12 июля 2023, 17:31 | Обновлено 12 июля 2023, 18:25
1455
10
Состоялся последний матч 1/4 финала в женском одиночном разряде на Уимблдонском турнире.
Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) в трех партиях одолела действующую чемпионку турнира Елену Рыбакину из Казахстана (№3 WTA).
Уимблдон. 1/4 финала
Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7(5), 6:4, 6:1
В полуфинале Жабер сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко.
Отметим, что в прошлом году Рыбакина обыграла Жабер в матче за титул на Уимблдоне.
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.. як я і планував ..)
Меді не змогла ... шкода ..
Онс - одна з найкрасивіших жінок в турі