25 апреля в 21:45 в матче 34-го тура чемпионата Италии встречаются «Сассуоло » и «Ювентус».
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Сассуоло – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
Источник — Sport.ua
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