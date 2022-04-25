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34-й тур
Сассуоло
1 : 1
Ювентус
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Сассуоло – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 апреля в 21:45 матч 34-го тура чемпионата Италии

  • 25.04.2022 21:55
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Сассуоло – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля в 21:45 в матче 34-го тура чемпионата Италии встречаются «Сассуоло » и «Ювентус».

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Сассуоло – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча
45' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
39' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).

Источник — Sport.ua

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