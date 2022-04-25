Ювентус вырвал победу у Сассуоло и вплотную приблизился к Наполи

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» одержал в гостях волевую победу над «Сассуоло» (2:1).
Для хозяев поля счет открыл форвард Джакомо Распадори. Но Пауло Дибала ответил голом в раздевалку.
В конце второго тайму победу «Юве» принес точный удар нападающего Мойзе Кина.
От Италии в Лигу чемпионов следующего сезона попадает 4 команды. «Ювентус» набрал 66 очков и вплотную приблизился к «Наполи» (67) в борьбе за 3-ю позицию. Скудетто разыграют «Милан» (74) и «Интер» (72).
Серия А. 34-й тур
Сассуоло – Ювентус – 1:2
Голы: Распадори, 39 – Дибала, 45, Кин, 88.
Сассуоло: Консильи, Кирьякопулос, Кирикеш, Каан Айхан, Мерт Мюльдюр, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 88), Траоре (Джуричич, 79), Распадори, Берарди (Дефрель, 79), Скамакка.
Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро, Ругани (Кьеллини, 55), Бонуччи, Де Шильо, Рабьо, Данило, Закария, Бернардески (Миретти, 88), Мората (Кин, 67), Дибала (Влахович, 55).
Предупреждения: Лопес, 45, Скамакка, 50 – Де Шильо, 62, Кин, 89.
Судья: Мареска (Италия).
Источник — Sport.ua
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