Ювентус вырвал победу у Сассуоло и вплотную приблизился к Наполи

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» одержал в гостях волевую победу над «Сассуоло» (2:1).

Для хозяев поля счет открыл форвард Джакомо Распадори. Но Пауло Дибала ответил голом в раздевалку.

В конце второго тайму победу «Юве» принес точный удар нападающего Мойзе Кина.

От Италии в Лигу чемпионов следующего сезона попадает 4 команды. «Ювентус» набрал 66 очков и вплотную приблизился к «Наполи» (67) в борьбе за 3-ю позицию. Скудетто разыграют «Милан» (74) и «Интер» (72).

Серия А. 34-й тур

Сассуоло – Ювентус – 1:2

Голы: Распадори, 39 – Дибала, 45, Кин, 88.

Сассуоло: Консильи, Кирьякопулос, Кирикеш, Каан Айхан, Мерт Мюльдюр, Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 88), Траоре (Джуричич, 79), Распадори, Берарди (Дефрель, 79), Скамакка.

Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро, Ругани (Кьеллини, 55), Бонуччи, Де Шильо, Рабьо, Данило, Закария, Бернардески (Миретти, 88), Мората (Кин, 67), Дибала (Влахович, 55).

Предупреждения: Лопес, 45, Скамакка, 50 – Де Шильо, 62, Кин, 89.

Судья: Мареска (Италия).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine