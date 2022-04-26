Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Приходится играть одним и тем же составом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 34-го тура Серии А.

«Хорошая победа, очень важная для нашего положения в таблице. «Сассуоло» провел хорошую игру. В первом тайме мы были слишком мягкими, соперник легко проходил к воротам, хотя и у нас были неплохие моменты. Во втором таймы мы сыграли получше.

У нас много травмированных, и приходится играть одним и тем же составом. У нас заметный отрыв от пятого места, мы на очко отстаем от «Наполи» и должны продолжать стремиться к своей цели», - сказал Аллегри.