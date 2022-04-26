В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» одержал в гостях волевую победу над «Сассуоло» (2:1).
Для хозяев поля счет открыл форвард Джакомо Распадори. Но Пауло Дибала ответил голом в раздевалку. В конце второго тайма победу «Юве» принес точный удар нападающего Мойзе Кина.
Серия А. 34-й тур
Сассуоло – Ювентус – 1:2
Голы: Распадори, 39 – Дибала, 45, Кин, 88.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Распадори, 39 мин.
ГОЛ! 1:1. Дибала, 45 мин.
ГОЛ! 1:2. Мойзе Кин, 88 мин.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
Источник — Sport.ua
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