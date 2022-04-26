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34-й тур
Сассуоло
1 : 2
Ювентус
25.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сассуоло – Ювентус – 1:2. Решающий удар Мойзе Кина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор заключительного матча 34-го тура чемпионата Италии

  • 26.04.2022 00:59
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Сассуоло – Ювентус – 1:2. Решающий удар Мойзе Кина. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» одержал в гостях волевую победу над «Сассуоло» (2:1).

Для хозяев поля счет открыл форвард Джакомо Распадори. Но Пауло Дибала ответил голом в раздевалку. В конце второго тайма победу «Юве» принес точный удар нападающего Мойзе Кина.

Серия А. 34-й тур

Сассуоло – Ювентус – 1:2

Голы: Распадори, 39 – Дибала, 45, Кин, 88.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Распадори, 39 мин.

ГОЛ! 1:1. Дибала, 45 мин.

ГОЛ! 1:2. Мойзе Кин, 88 мин.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
45' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
39' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).

Источник — Sport.ua

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