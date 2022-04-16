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Ман Сити
2 : 3
Ливерпуль
16.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Мане. Ливерпуль вышел в финал Кубка Англии, переиграв Ман Сити

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко отыграл весь матч

  • 16.04.2022 19:25
  • 2403 просмотра
  • 4 комментария
Дубль Мане. Ливерпуль вышел в финал Кубка Англии, переиграв Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Трент и Мане

16 апреля в матче 1/2 финала Кубка Англии встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч. В одном из эпизодов украинец грубо ошибся, сбрасывая мяч головой вратаря, но Салах простил Александра.

В первом тайме три гола побывали в воротах горожан. Счет открыл Ибраима Конате, а затем дважды отличился Садио Мане.

Сразу после перерыва подопечные Пепа Гвардиола забили гол усилиями Джека Грилиша. В конце тайма отличился Бернарду Силва, но сравнять счет команде из Манчестера не удалось. Итог – 3:2 в пользу «Ливерпуля».

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет против победителя полуфинального матча между «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится 17 апреля.

Кубок Англии 2021/22

1/2 финала, 16 апреля, Лондон, «Уэмбли»

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:3

Голы: Грилиш, 47, Бернарду Силва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, 45.

Манчестер Сити: Стеффен, Стоунс, Аке, Зинченко, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 83), Грилиш, Фоден.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Джонс, 86), Кейта (Хендерсон, 73), Диас (Роберто Фирмино, 85), Мане (Диогу Жота, 85), Салах.

Предупреждения: Габриэл Жезус, 27, Фернандиньо, 57 – Фабиньо, 37, Кейта, 48, Мане, 61.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    IgorIgor, 16.04.2022 19:41
    +2
    Ливерпуль🏆🏆🏆
    Ссылка
    online
    Spectra, 16.04.2022 19:58
    +1
    Ливерпуль чемпион! Как бы Клопп не любил кубки, но в этом году они у него удались, как-то сами кубки идут к Клоппу.
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    online
    Ivan Vismutenko, 16.04.2022 19:49
    +1
    Ну и наглый второй гол забил Мане! Вот что значит до конца давить.
    А бедный Зина сегодня против Салаха бегал как салага. Но если на первом Салах его просто отодвинул, то третий Саня должен был накрывать. А он метался от Салаха до Мане.
    Это - скамейка... (
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    online
    easterly, 16.04.2022 19:37
    +1
    YNWA!!!!!!!!!!!!!!!
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