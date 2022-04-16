Дубль Мане. Ливерпуль вышел в финал Кубка Англии, переиграв Ман Сити

16 апреля в матче 1/2 финала Кубка Англии встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч. В одном из эпизодов украинец грубо ошибся, сбрасывая мяч головой вратаря, но Салах простил Александра.

В первом тайме три гола побывали в воротах горожан. Счет открыл Ибраима Конате, а затем дважды отличился Садио Мане.

Сразу после перерыва подопечные Пепа Гвардиола забили гол усилиями Джека Грилиша. В конце тайма отличился Бернарду Силва, но сравнять счет команде из Манчестера не удалось. Итог – 3:2 в пользу «Ливерпуля».

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет против победителя полуфинального матча между «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится 17 апреля.

Кубок Англии 2021/22

1/2 финала, 16 апреля, Лондон, «Уэмбли»

Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:3

Голы: Грилиш, 47, Бернарду Силва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, 45.

Манчестер Сити: Стеффен, Стоунс, Аке, Зинченко, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 83), Грилиш, Фоден.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Джонс, 86), Кейта (Хендерсон, 73), Диас (Роберто Фирмино, 85), Мане (Диогу Жота, 85), Салах.

Предупреждения: Габриэл Жезус, 27, Фернандиньо, 57 – Фабиньо, 37, Кейта, 48, Мане, 61.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine