Дубль Мане. Ливерпуль вышел в финал Кубка Англии, переиграв Ман Сити

16 апреля в матче 1/2 финала Кубка Англии встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч. В одном из эпизодов украинец грубо ошибся, сбрасывая мяч головой вратаря, но Салах простил Александра.
В первом тайме три гола побывали в воротах горожан. Счет открыл Ибраима Конате, а затем дважды отличился Садио Мане.
Сразу после перерыва подопечные Пепа Гвардиола забили гол усилиями Джека Грилиша. В конце тайма отличился Бернарду Силва, но сравнять счет команде из Манчестера не удалось. Итог – 3:2 в пользу «Ливерпуля».
В финале Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет против победителя полуфинального матча между «Челси» и «Кристал Пэлас», который состоится 17 апреля.
Кубок Англии 2021/22
1/2 финала, 16 апреля, Лондон, «Уэмбли»
Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:3
Голы: Грилиш, 47, Бернарду Силва, 90+1 – Конате, 9, Мане, 17, 45.
Манчестер Сити: Стеффен, Стоунс, Аке, Зинченко, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 83), Грилиш, Фоден.
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Джонс, 86), Кейта (Хендерсон, 73), Диас (Роберто Фирмино, 85), Мане (Диогу Жота, 85), Салах.
Предупреждения: Габриэл Жезус, 27, Фернандиньо, 57 – Фабиньо, 37, Кейта, 48, Мане, 61.
Источник — Sport.ua
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А бедный Зина сегодня против Салаха бегал как салага. Но если на первом Салах его просто отодвинул, то третий Саня должен был накрывать. А он метался от Салаха до Мане.
Это - скамейка... (
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