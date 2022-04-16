ВИДЕО. Клопп оценил победу над Ман Сити в полуфинале Кубка Англии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу своей команды над «Манчестер Сити» со счетом 3:2 в полуфинале Кубка Англии.
Источник — Sport.ua
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу своей команды над «Манчестер Сити» со счетом 3:2 в полуфинале Кубка Англии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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