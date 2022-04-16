16 апреля в матче 1/2 финала Кубка Англии встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Игра пройдет на «Уэмбли» в Лондоне, начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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