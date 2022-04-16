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Ман Сити
2 : 3
Ливерпуль
16.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити - Ливерпуль - 2:3. Игра Зинченко и ляп вратаря. Обзор матча

Фрагменты яркого матча

  • 16.04.2022 23:48
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Ман Сити - Ливерпуль - 2:3. Игра Зинченко и ляп вратаря. Обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» со счетом 2:3. В первом тайме ряд ошибок привел к тому, что команда Хосепа Гвардиолы уступала 0:3.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
47' ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
45' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
17' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
10' ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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