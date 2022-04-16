Ман Сити - Ливерпуль - 2:3. Игра Зинченко и ляп вратаря. Обзор матча

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» со счетом 2:3. В первом тайме ряд ошибок привел к тому, что команда Хосепа Гвардиолы уступала 0:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Ман Сити).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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