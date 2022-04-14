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Пеп ГВАРДИОЛА: «Повезло, что не пропустили»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2022 04:26
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Повезло, что не пропустили»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с мадридским «Атлетико», после которой «небесно-голубые» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мадридцы играли сильнее нас - повезло, что не пропустили. Но все же, в конце концов, в полуфинале - мы, и это заслуженно».

Лучшим игроком матча был признан защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз.

«По итогам обоих матчей думаю, что мы просто невероятно отыграли против опытной команды, которая настолько глубоко обороняется. Я очень горд сегодня за парней и очень счастлив, что прошли дальше. Великолепный вечер», – сказал Стоунз.

Источник — УЕФА

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