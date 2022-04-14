Пеп ГВАРДИОЛА: «Повезло, что не пропустили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с мадридским «Атлетико», после которой «небесно-голубые» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
«Во втором тайме мадридцы играли сильнее нас - повезло, что не пропустили. Но все же, в конце концов, в полуфинале - мы, и это заслуженно».
Лучшим игроком матча был признан защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз.
«По итогам обоих матчей думаю, что мы просто невероятно отыграли против опытной команды, которая настолько глубоко обороняется. Я очень горд сегодня за парней и очень счастлив, что прошли дальше. Великолепный вечер», – сказал Стоунз.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.