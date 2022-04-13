Выйдут ли украинцы в полуфинал ЛЧ? Составы Ман Сити и Бенфики

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Первую встречу английская команда выиграла 1:0.
Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук начнет в запасе встречу против «Ливерпуля». Первый матч Красные выиграли 3:1.
Источник — Sport.ua
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