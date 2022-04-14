13 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» и «Ман Сити».

В первой игре, которая прошла неделю назад, дома победил английский клуб (1:0). Во втором поединке зрители голов не увидели, и «Ман Сити» вышел в полуфинал.

Украинский футболист команды гостей Александр Зинченко всю игру провел на скамейке запасных. В конце игры возникла драка между игроками команд. На 90+1 минуте игры красную карточку получил защитник мадридской команды Фелипе.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, ответный матч, 13 апреля

Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Видеообзор матча