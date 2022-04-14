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0 : 0
Ман Сити
13.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико – Ман Сити – 0:0. Большая драка вместо голов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лига чемпионов

  • 14.04.2022 00:40
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Атлетико – Ман Сити – 0:0. Большая драка вместо голов. Видеообзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» и «Ман Сити».

В первой игре, которая прошла неделю назад, дома победил английский клуб (1:0). Во втором поединке зрители голов не увидели, и «Ман Сити» вышел в полуфинал.

Украинский футболист команды гостей Александр Зинченко всю игру провел на скамейке запасных. В конце игры возникла драка между игроками команд. На 90+1 минуте игры красную карточку получил защитник мадридской команды Фелипе.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, ответный матч, 13 апреля

Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Видеообзор матча

События матча
90' Фелипе (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

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