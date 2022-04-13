Атлетико Мадрид

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0 : 0
Ман Сити
75’   ТВ-трансляция: 

Атлетико – Ман Сити. Зинченко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 22:00 трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 13.04.2022 22:00
  • 10024 просмотра
  • 1 комментарий
Атлетико – Ман Сити. Зинченко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 22:00 состоится ответный первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» и «Ман Сити».

В первой игре, которая прошла неделю назад, дома победил английский клуб (1:0).

Украинский футболист команды гостей Александр Зинченко заявлен в резерве.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Атлетико – Ман Сити. Зинченко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 13.04.2022 22:53
    0
    По такой игре Зину не выпустят. Матрасы летят, но сидят в автобусе. Симеоне что то знает.
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