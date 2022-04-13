Атлетико Мадрид

13 апреля в 22:00 состоится ответный первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» и «Ман Сити».
В первой игре, которая прошла неделю назад, дома победил английский клуб (1:0).
Украинский футболист команды гостей Александр Зинченко заявлен в резерве.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Атлетико – Ман Сити. Зинченко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔵— Manchester City (@ManCity) April 13, 2022
XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Foden
SUBS | Steffen, Carson, Dias, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Edozie, McAtee, Lavia#ManCity | #UCL pic.twitter.com/ljGYZkYrpw
⚔️ The 11 fighters for tonight’s battle! pic.twitter.com/8VSoTb6gI2— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 13, 2022
Источник — Sport.ua
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