Зинченко в полуфинале. Ман Сити прошел Атлетико с дракой в конце игры

13 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» и «Ман Сити».

В первой игре, которая прошла неделю назад, дома победил английский клуб (1:0). Во втором поединке зрители голов не увидели, и «Ман Сити» вышел в полуфинал.

Украинский футболист команды гостей Александр Зинченко всю игру провел на скамейке запасных.

В конце игры возникла драка между игроками команд. На 90+1 минуте игры красную карточку получил защитник мадридской команды Фелипе.

В полуфинале ЛЧ «Ман Сити» сыграет против «Реала», а «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом».

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, ответный матч, 13 апреля

Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Атлетико: Облак, Лоди (Корреа, 70), Савич, Фелипе, Мандава, Кондогбья, Коке (де Пауль, 69), Лемар (Суарес, 82), Льоренте, Жоау Феликс (Кунья, 82), Гризманн (Феррейра-Карраско, 69)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Аке, 74), Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Бернарду Силва (Фернандинью, 79), Марез, Фоден

Предупреждения: Фелипе, 24, Льоренте, 80, Савич, 90+1 –Эрнандес, 85’ Аке, 90+1, Марез, 90+4, Фоден, 90+6, Жоау Канселу, 90+7.

Удаления: Фелипе, 90+1 (вторая ж.к)

Судья: Зиберт (Германия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine