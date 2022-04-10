Татьяна Мария выиграла второй титул WTA в карьере

Немецкая теннисистка Татьяна Мария стала победительницей грунтовых соревнований WTA 250 в Колумбии.



В матче за титул немка переиграла Лауру Пигосси из Бразилии. Отметим, что обе финалистки начинали свой путь в квалификации.



Богота. Финал

Татьяна Мария (Германия) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 4:6, 6:2



Для Марии это второй титул в карьере, для Пигосси это была первая попытка завоевать трофей на таком уровне.



В 1/4 финала Лаура одолела украинку Даяну Ястремскую.