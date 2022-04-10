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Татьяна Мария выиграла второй титул WTA в карьере

34-летняя немка стала лучшей на соревнованиях в Колумбии

  • 10.04.2022 21:38
  • 253 просмотра
  • 1 комментарий
Татьяна Мария выиграла второй титул WTA в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

Немецкая теннисистка Татьяна Мария стала победительницей грунтовых соревнований WTA 250 в Колумбии.
 
В матче за титул немка переиграла Лауру Пигосси из Бразилии. Отметим, что обе финалистки начинали свой путь в квалификации.
 
Богота. Финал
Татьяна Мария (Германия) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:3, 4:6, 6:2
 
Для Марии это второй титул в карьере, для Пигосси это была первая попытка завоевать трофей на таком уровне. 
 
В 1/4 финала Лаура одолела украинку Даяну Ястремскую.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    MBTUkraine, 10.04.2022 21:42
    0
    Так Татьяна, Тетяна чи може Марія? 🤔
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