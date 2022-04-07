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Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Чарльстоне

Украинская теннисистка проиграла и в парном разряде

  • 07.04.2022 21:21
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Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
В матче первого круга парного разряда Надя в дуэте с  Ульрикке Эйкери из Норвегии проиграла тандему Вивиан Хайзен / Сюй Ифань (Германия / Китай).
 
Чарльстон. Первый круг
Надежда Киченок / Ульрикке Эйкери – Вивиан Хайзен / Сюй Ифань – 6:7(4), 6:7(6)
 
Ранее Надежда пробилась в основу в одиночном разряде, но проиграла в первом раунде.

Источник — Sport.ua

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