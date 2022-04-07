Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Чарльстоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В матче первого круга парного разряда Надя в дуэте с Ульрикке Эйкери из Норвегии проиграла тандему Вивиан Хайзен / Сюй Ифань (Германия / Китай).
Чарльстон. Первый круг
Надежда Киченок / Ульрикке Эйкери – Вивиан Хайзен / Сюй Ифань – 6:7(4), 6:7(6)
Ранее Надежда пробилась в основу в одиночном разряде, но проиграла в первом раунде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.