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Надежда Киченок не смогла выиграть матч первого круга основы в Чарльстоне

Надя выиграла первый сет, но травма не дала довести матч до победы

  • 04.04.2022 21:28
  • 242 просмотра
  • 1 комментарий
Надежда Киченок не смогла выиграть матч первого круга основы в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне в одиночном разряде.
 
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Ульрикке Эйкери из Норвегии (№283 WTA). 
 
Чарльстон. Первый круг
Надежда Киченок (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 7:5, 2:6, 2:6
 
После первого сета Надя брала медицинский тайм-аут, ей туго перевязали правое бедро.
 
В следующем раунде Эйкери сразится против восьмой сеяной Вероники Кудерметовой.

Отметим, что Эйкери и Киченок сыграют на этом турнире в вместе в парном разряде.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Володимир Коваленко, 04.04.2022 21:48
    +1
    Непогано .Може менше ПАРИтись
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