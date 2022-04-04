Надежда Киченок не смогла выиграть матч первого круга основы в Чарльстоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне в одиночном разряде.



В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Ульрикке Эйкери из Норвегии (№283 WTA).



Чарльстон. Первый круг

Надежда Киченок (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 7:5, 2:6, 2:6



После первого сета Надя брала медицинский тайм-аут, ей туго перевязали правое бедро.



В следующем раунде Эйкери сразится против восьмой сеяной Вероники Кудерметовой.

Отметим, что Эйкери и Киченок сыграют на этом турнире в вместе в парном разряде.