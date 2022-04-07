ВИДЕО. Томас ТУХЕЛЬ: «У нас нет шансов»

Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал Мадрид» (1:3).
Источник — Sport.ua
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Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал Мадрид» (1:3).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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