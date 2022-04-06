Челси – Реал. Бензема и Канте в основе, Лунин в запасе

Сегодня, 6 апреля «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Челси»: Менди – Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Маунт, Аспиликуэта – Хаверц, Пулишич
Запас: Кепа, Беттинелли, Алонсо, Ковачич, Лукаку, Вернер, Лофтус-Чик, Чалоба, Сауль, Зиеш, Кенеди, Сарр
«Реал»: Куртуа – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус Жуниор, Бензема, Вальверде
Запас: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Лукас Васкес, Бэйл, Себальос, Родриго, Мариано Диас, Камавинга
Источник — УЕФА
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