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Челси
0 : 0
Реал Мадрид
06.04.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Реал. Бензема и Канте в основе, Лунин в запасе

Стали известны стартовые составы команд

  • 06.04.2022 20:54
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Челси – Реал. Бензема и Канте в основе, Лунин в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 апреля «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Менди – Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Маунт, Аспиликуэта – Хаверц, Пулишич
Запас: Кепа, Беттинелли, Алонсо, Ковачич, Лукаку, Вернер, Лофтус-Чик, Чалоба, Сауль, Зиеш, Кенеди, Сарр

«Реал»: Куртуа – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус Жуниор, Бензема, Вальверде
Запас: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Лукас Васкес, Бэйл, Себальос, Родриго, Мариано Диас, Камавинга

Источник — УЕФА

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