УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Челси
1 : 3
Реал Мадрид
06.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Феноменальный Бензема! Реал на выезде победил Челси, создав фору в 2 мяча

Французский форвард мадридского клуба снова отметился хет-триком в ЛЧ

  • 06.04.2022 23:52
  • 865 просмотров
  • 3 комментария
Феноменальный Бензема! Реал на выезде победил Челси, создав фору в 2 мяча
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Челси» и «Реал».

«Реал» на выезде победил лондонский клуб (3:1), создав фору в два мяча перед ответной игрой.

Французский форвард Карим Бензема снова отметился хет-триком в ЛЧ (как и в 1/8 финала против ПСЖ). Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин остался в резерве, поскольку Тибо Куртуа играет в воротах выше всяких похвал.

Ответный поединок 1/4 финала состоится 12 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала. Первый матч, 6 апреля

Челси (Англия) – Реал (Испания) – 1:3

Голы: Хаверц, 40 – Бензема, 21, 24, 46.

Челси: Менди, Рюдигер, Кристенсен (Ковачич, 46), Тиагу Силва, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Канте (Зиеш, 46), Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64).

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао (Начо, 64), Алаба, Менди, Кроос (Камавинга, 74), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Рюдигер, 19 – Эдер Милитао, 14.

Судья: Тюрпен (Франция)

Сетка турнира

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Віталій Ткачук, 07.04.2022 00:06
    +1
    Ну що, очікуємо повторення фіналу Реал - Ліверпуль?
    Ссылка
    pol-55, 07.04.2022 00:06
    +1
    Челсі отримавши нокдаун в 1му таймі,кажись оговтався,але на початку 2го тайму ще один *глупий*після якого тяжко,хоч грали непогано.Мудрий Карло переграв свого візаві відавши йому 1й номер,а гра на контрі буває небезпечна та ще й с таким Бензимою,хоч йому сьогодні була просто пруха.
    Ссылка
    online
    Hg, 06.04.2022 23:56 (изменен)
    -1
    Бензема 3 забил, Куртуа 3 вытащил, и Лунину там не светит.
    Как и Челси.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности