Феноменальный Бензема! Реал на выезде победил Челси, создав фору в 2 мяча

6 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Челси» и «Реал».

«Реал» на выезде победил лондонский клуб (3:1), создав фору в два мяча перед ответной игрой.

Французский форвард Карим Бензема снова отметился хет-триком в ЛЧ (как и в 1/8 финала против ПСЖ). Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин остался в резерве, поскольку Тибо Куртуа играет в воротах выше всяких похвал.

Ответный поединок 1/4 финала состоится 12 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала. Первый матч, 6 апреля

Челси (Англия) – Реал (Испания) – 1:3

Голы: Хаверц, 40 – Бензема, 21, 24, 46.

Челси: Менди, Рюдигер, Кристенсен (Ковачич, 46), Тиагу Силва, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Канте (Зиеш, 46), Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64).

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао (Начо, 64), Алаба, Менди, Кроос (Камавинга, 74), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Рюдигер, 19 – Эдер Милитао, 14.

Судья: Тюрпен (Франция)

Сетка турнира

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine