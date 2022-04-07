6 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Челси» и «Реал».
Челси – Реал – 1:3. Хет-трик Бензема. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Бензема, 21 мин.
ГОЛ! 0:2. Бензема, 24 мин.
ГОЛ! 1:2. Хаверц, 40 мин.
ГОЛ! 1:3. Бензема, 46 мин.
События матча
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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