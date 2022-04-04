Зверства орков в Буче, Амосов нашел свой пояс в освобожденном Ирпене

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 апреля.

1. Степаненко хочет переноса матчей плей-офф ЧМ-2022 от ФИФА и УЕФА. Полузащитник считает, что команда не успеет как следует подготовиться.

2. Сцены отчаяния и смерти. Резня в Буче не сходит со страниц мировых СМИ. В городе Буча была найдена огромная братская могила с гражданскими.

3. ВИДЕО. Чемпион Bellator Амосов нашел свой пояс в освобожденном Ирпене. Украинец достал свой главный трофей в карьере из погреба.

4. Ювентус проиграл дома Интеру и попрощался с мечтой о скудетто. Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу на 45+4 минуте с пенальти.

5. ВИДЕО. Владимир Кличко вернулся в Украину и показал немцам ужасы в Буче. Рашистские орки устроили под Киевом геноцид местного населения.

6. Жена Усика: «Каждый второй житель Ирпеня живет лучше, чем Ольга Бузова». Екатерина Усик пристыдила бедных россиян.

7. Педри решил исход матча. Барса нанесла поражение Севилье и уже на 2-м месте. Отставание Барселоны от мадридского Реала в Ла Лиге составляет 12 очков.

8. Галичанка проиграла в Испании и не сумела выйти в финал Европейского кубка. Победителем противостояния по итогам двух матчей стала «Рокаса Гран Канария».

9. 18-летний Алькарас выиграл дебютный Мастерс, победив в Майами. Карлос сделал то, что не удавалось Надалю.

10. Украинского футболиста пытали до смерти вместе с матерью и отцом. В Мотыжине нашли тело Александра Сухенко.