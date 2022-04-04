УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Зверства орков в Буче, Амосов нашел свой пояс в освобожденном Ирпене

Главные новости за 4 апреля на Sport.ua

  • 04.04.2022 02:00
  • 316 просмотров
  • 0 комментариев
Зверства орков в Буче, Амосов нашел свой пояс в освобожденном Ирпене
© Sherdog. Ярослав Амосов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 апреля.

1. Степаненко хочет переноса матчей плей-офф ЧМ-2022 от ФИФА и УЕФА. Полузащитник считает, что команда не успеет как следует подготовиться.

2. Сцены отчаяния и смерти. Резня в Буче не сходит со страниц мировых СМИ. В городе Буча была найдена огромная братская могила с гражданскими.

3. ВИДЕО. Чемпион Bellator Амосов нашел свой пояс в освобожденном Ирпене. Украинец достал свой главный трофей в карьере из погреба.

4. Ювентус проиграл дома Интеру и попрощался с мечтой о скудетто. Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу на 45+4 минуте с пенальти.

5. ВИДЕО. Владимир Кличко вернулся в Украину и показал немцам ужасы в Буче. Рашистские орки устроили под Киевом геноцид местного населения.

6. Жена Усика: «Каждый второй житель Ирпеня живет лучше, чем Ольга Бузова». Екатерина Усик пристыдила бедных россиян.

7. Педри решил исход матча. Барса нанесла поражение Севилье и уже на 2-м месте. Отставание Барселоны от мадридского Реала в Ла Лиге составляет 12 очков.

8. Галичанка проиграла в Испании и не сумела выйти в финал Европейского кубка. Победителем противостояния по итогам двух матчей стала «Рокаса Гран Канария».

9. 18-летний Алькарас выиграл дебютный Мастерс, победив в Майами. Карлос сделал то, что не удавалось Надалю.

10. Украинского футболиста пытали до смерти вместе с матерью и отцом. В Мотыжине нашли тело Александра Сухенко.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности