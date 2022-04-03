УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
30-й тур
Барселона
1 : 0
Севилья
03.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Педри решил исход матча. Барса нанесла поражение Севилье и уже на 2-м месте

Отставание Барселоны от мадридского Реала в Ла Лиге составляет 12 очков

  • 03.04.2022 23:59
  • 143 просмотра
  • 0 комментариев
Педри решил исход матча. Барса нанесла поражение Севилье и уже на 2-м месте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура Ла Лиги Барса нанесла поражение Севилье и вышла на 2-е место.

Единственный гол в матче забил Педри на 72-й минуте. Теперь отставание Барселоны от мадридского Реала в Ла Лиге составляет 12 очков.

Лидеры Ла Лиги: Реал (69 очков), Барселона, Атлетико, Севилья (по 57), Бетис (53), Реал Сосьедад (48), Вильярреал (45), Атлетик (44), Валенсия (41).

Ла Лига. 30-й тур

Барселона – Севилья – 1:0

Гол: Педри, 72.

Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо, Дани Алвес, Жорди Альба, Бускетс, Педри, де Йонг (Гави, 74), Дембеле (Гонсалес, 90+1), Торрес, Обамеянг (Депай, 81)

Севилья: Буну, Рекик (Аугустинссон, 84), Хесус Навас (Монтиэль, 79), Диего Карлос, Кунде, Гудель (Эн-Несири, 78), Хоан Хордан, Ракитич, Окампос, Ламела (Корона, 67), Марсьяль (Мир, 83)

Предупреждения: Бускетс, 61, Дембеле, 82, Пике, 85 – Корона, 85, Монтиэль, 85, Окампос, 88.

Судья: Мартинес (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности