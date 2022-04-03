Педри решил исход матча. Барса нанесла поражение Севилье и уже на 2-м месте

В матче 30-го тура Ла Лиги Барса нанесла поражение Севилье и вышла на 2-е место.
Единственный гол в матче забил Педри на 72-й минуте. Теперь отставание Барселоны от мадридского Реала в Ла Лиге составляет 12 очков.
Лидеры Ла Лиги: Реал (69 очков), Барселона, Атлетико, Севилья (по 57), Бетис (53), Реал Сосьедад (48), Вильярреал (45), Атлетик (44), Валенсия (41).
Ла Лига. 30-й тур
Барселона – Севилья – 1:0
Гол: Педри, 72.
Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо, Дани Алвес, Жорди Альба, Бускетс, Педри, де Йонг (Гави, 74), Дембеле (Гонсалес, 90+1), Торрес, Обамеянг (Депай, 81)
Севилья: Буну, Рекик (Аугустинссон, 84), Хесус Навас (Монтиэль, 79), Диего Карлос, Кунде, Гудель (Эн-Несири, 78), Хоан Хордан, Ракитич, Окампос, Ламела (Корона, 67), Марсьяль (Мир, 83)
Предупреждения: Бускетс, 61, Дембеле, 82, Пике, 85 – Корона, 85, Монтиэль, 85, Окампос, 88.
Судья: Мартинес (Испания)
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
Источник — Sport.ua
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