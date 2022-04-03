Ювентус проиграл дома Интеру и попрощался с мечтой о скудетто

В матче 31-го тура Серии A Ювентус проиграл дома Интеру (0:1) и попрощался с мечтой о скудетто.
Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу на 45+4 минуте с пенальти. При этом турецкому хавбеку пришлось перебивать 11-метровый штрафной удар.
Лидеры Серии A: Милан и Наполи (по 66), Интер (63), Ювентус (59), Рома (54), Лацио (52), Аталанта (51), Фиорентина (50).
Серия A. 31-й тур
Ювентус – Интер – 0:1
Гол: Хакан Чалханоглу, 45+4 (пен).
Ювентус: Щенсны, Кьеллини, де Лигт, Данилу, Алекс Сандро (Де Шильо, 73), Рабьо (Артур, 85), Локателли (Закария, 34), Влахович, Мората (Кин, 73), Дибала, Куадрадо (Бернардески, 84)
Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 59), Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 78), Барелла, Брозович (Видаль, 78), Джеко (Госенс, 90+1), Мартинес (Корреа, 59), Перишич.
Предупреждения: Рабьо, 15, Локателли, 27, Мората, 45+1, Куадрадо, 45+3 – Мартинес, 2, Шкриньяр, 45+3, Перишич, 75, Хакан Чалханоглу, 76.
Судья: Иррати (Италия).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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