УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
31-й тур
Ювентус
0 : 1
Интер Милан
03.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус проиграл дома Интеру и попрощался с мечтой о скудетто

Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу на 45+4 минуте с пенальти

  • 03.04.2022 23:55
  • 342 просмотра
  • 0 комментариев
Ювентус проиграл дома Интеру и попрощался с мечтой о скудетто
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Серии A Ювентус проиграл дома Интеру (0:1) и попрощался с мечтой о скудетто.

Единственный в матче гол забил Хакан Чалханоглу на 45+4 минуте с пенальти. При этом турецкому хавбеку пришлось перебивать 11-метровый штрафной удар.

Лидеры Серии A: Милан и Наполи (по 66), Интер (63), Ювентус (59), Рома (54), Лацио (52), Аталанта (51), Фиорентина (50).

Серия A. 31-й тур

Ювентус – Интер – 0:1

Гол: Хакан Чалханоглу, 45+4 (пен).

Ювентус: Щенсны, Кьеллини, де Лигт, Данилу, Алекс Сандро (Де Шильо, 73), Рабьо (Артур, 85), Локателли (Закария, 34), Влахович, Мората (Кин, 73), Дибала, Куадрадо (Бернардески, 84)

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 59), Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 78), Барелла, Брозович (Видаль, 78), Джеко (Госенс, 90+1), Мартинес (Корреа, 59), Перишич.

Предупреждения: Рабьо, 15, Локателли, 27, Мората, 45+1, Куадрадо, 45+3 – Мартинес, 2, Шкриньяр, 45+3, Перишич, 75, Хакан Чалханоглу, 76.

Судья: Иррати (Италия).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
45' ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности