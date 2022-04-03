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Степаненко хочет переноса матчей плей-офф ЧМ-2022 от ФИФА и УЕФА

Полузащитник считает, что команда не успеет как следует подготовиться

  • 03.04.2022 20:41
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Степаненко хочет переноса матчей плей-офф ЧМ-2022 от ФИФА и УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Опорный полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко полагает, что национальная команда страны не будет иметь достаточно времени, чтобы подготовиться к важнейшим матчам европейского плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии и, возможно, Уэльса.

«Мы не хотим прослыть жертвами. Мы сильные и способные ребята, все в порядке, и мы можем играть на все 100%. Но я хотел бы задать вопрос: как мы можем выходить на такой ​​важный матч, когда столь долго находились вне футбола?»

«Каждый футболист знает, что если ты оправился от давней травмы, сколько бы ты ни тренировался в зале и ни бегал, когда выходишь играть в футбол, все по-другому».

«Уровня и силы может не хватить для одной игры, но нас попросят сыграть два невероятно сложных матча, может быть, за четыре дня, чтобы выйти на чемпионат мира. Если нет выбора, мы должны играть. Но я думаю, что это будет крайне сложно добиться двух результатов. Положительных. Надеемся, что ФИФА и УЕФА это поймут и отложат матчи, чтобы дать нам больше времени на подготовку», - заявил Степаненко.

Отметим, что первый матч плей-офф против Шотландии сборная Украины должна была провести в марте, но из-за российско-украинской войны поединок был перенесен на июнь, хотя его точная дата по-прежнему остается неизвестной.

В случае победы над Шотландией, Украине для выхода в финальную часть ЧМ-2022 придется выигрывать еще и у сборной Уэльса.

Несколько дней назад в Катаре состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2022, по итогам которой победитель европейского плей-офф, в котором участвует сборная Украины, угодил в одну группу с командами Англии, Ирана и США.

Важно подчеркивать, что Тарас Степаненко, как и большинство украинских сборников, выступающих в УПЛ, не участвовал в официальных матчах с декабря минувшего года, когда розыгрыш украинского чемпионата ушел на зимнюю паузу.

Источник — The Times

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