ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА перенесла матч Шотландия – Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла матч стыкового плей-офф чемпионата мира-2022 Шотландия – Украина.

Поединок, который изначально был запланирован на 24 марта, теперь должен состояться в июне, однако точная дата пока неизвестна.

Победитель противостояния сыграет с сильнейшим в паре Уэльса и Австрии. Финальная встреча стыкового плей-офф также состоится в июне.

Напомним, Россия, которая устроила геноцид украинскому народу полномасштабной войной, не будет представлена на чемпионате мира-2022.