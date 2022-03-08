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ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА перенесла матч Шотландия – Украина

Точная дата пока неизвестна

  • 08.03.2022 21:40
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ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА перенесла матч Шотландия – Украина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла матч стыкового плей-офф чемпионата мира-2022 Шотландия – Украина.

Поединок, который изначально был запланирован на 24 марта, теперь должен состояться в июне, однако точная дата пока неизвестна.

Победитель противостояния сыграет с сильнейшим в паре Уэльса и Австрии. Финальная встреча стыкового плей-офф также состоится в июне.

Напомним, Россия, которая устроила геноцид украинскому народу полномасштабной войной, не будет представлена на чемпионате мира-2022.

Источник — ФИФА

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