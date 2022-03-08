ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА перенесла матч Шотландия – Украина

Международная федерация футбола (ФИФА) перенесла матч стыкового плей-офф чемпионата мира-2022 Шотландия – Украина.
Поединок, который изначально был запланирован на 24 марта, теперь должен состояться в июне, однако точная дата пока неизвестна.
Победитель противостояния сыграет с сильнейшим в паре Уэльса и Австрии. Финальная встреча стыкового плей-офф также состоится в июне.
Напомним, Россия, которая устроила геноцид украинскому народу полномасштабной войной, не будет представлена на чемпионате мира-2022.
Источник — ФИФА
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