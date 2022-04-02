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Луческу ратует за то, чтобы Украина получила прямую путевку на ЧМ-2022

Наставник «Динамо» считает такое решение важным для украинской нации

  • 02.04.2022 21:35
  • 2408 просмотров
  • 4 комментария
Луческу ратует за то, чтобы Украина получила прямую путевку на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что его подопечные присоединились к нему в Румынии, где начнут тренировочный процесс, а также заявил, что считает предоставление сборной Украины прямой путевки на чемпионат мира-2022 правильным решением.

«Нам удалось привезти в Румынию одиннадцать игроков киевского «Динамо». Это основное ядро ​​сборной Украины. Они получили зеленый свет от правительства, потому что в силу своего особого положения они были освобождены от воинской повинности. Даже футбол в такой сложной ситуации может многое сделать. Разрешить Украине выйти в плей-офф, а может быть, и получить зеленый свет для участия в чемпионате мира, может быть очень важно для нации», - сказал Луческу.

Напомним, вчера состоялась жеребьевка групповой стадии ЧМ-2022. В случае выигрыша европейской квалификации у Шотландии и Уэльса, сборная Украины сыграет в квартете с командами Англии, США и Ирана.

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Комментарии
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    online
    Nordenus, 02.04.2022 22:15
    +7
    А я вот абсолютно не согласен, это неуважение к нашим соперникам, они и так согласились перенести наш матч
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    online
    umnuy2, 02.04.2022 21:38
    +5
    не при петушаре инфантино
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    online
    Maxcrimea10, 02.04.2022 22:54
    0
    Популизм какой-то. Нашей сборной не нужны подачки
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    online
    shef63, 02.04.2022 22:41
    0
    Nordenus, 02.04.2022 22:15
    А я вот абсолютно не согласен, это неуважение к нашим соперникам, они и так согласились перенести наш матч
    Я теж так вважаю.
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