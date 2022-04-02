Луческу ратует за то, чтобы Украина получила прямую путевку на ЧМ-2022

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что его подопечные присоединились к нему в Румынии, где начнут тренировочный процесс, а также заявил, что считает предоставление сборной Украины прямой путевки на чемпионат мира-2022 правильным решением.

«Нам удалось привезти в Румынию одиннадцать игроков киевского «Динамо». Это основное ядро ​​сборной Украины. Они получили зеленый свет от правительства, потому что в силу своего особого положения они были освобождены от воинской повинности. Даже футбол в такой сложной ситуации может многое сделать. Разрешить Украине выйти в плей-офф, а может быть, и получить зеленый свет для участия в чемпионате мира, может быть очень важно для нации», - сказал Луческу.

Напомним, вчера состоялась жеребьевка групповой стадии ЧМ-2022. В случае выигрыша европейской квалификации у Шотландии и Уэльса, сборная Украины сыграет в квартете с командами Англии, США и Ирана.