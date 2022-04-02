ФОТО. Динамо приступило к работе в Румынии. Игроки готовятся к матчам

Игроки «Динамо» Киев покинули Украину и уже прибыли к Румынию, где команда будет базироваться в ближайшее время.

Команда уже приступила к тренировкам, а также подготовки к контрольным матчам в рамках благотворительной акции для помощи украинской армии.

Ожидается, что первый матч киевляне сыграют 6 апреля против «Стяуа».