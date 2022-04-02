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ФОТО. Динамо приступило к работе в Румынии. Игроки готовятся к матчам

Намерены проводить контрольные встречи

  • 02.04.2022 19:52
  • 2275 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Динамо приступило к работе в Румынии. Игроки готовятся к матчам
© fcdynamo.kiev.ua

Игроки «Динамо» Киев покинули Украину и уже прибыли к Румынию, где команда будет базироваться в ближайшее время.

Команда уже приступила к тренировкам, а также подготовки к контрольным матчам в рамках благотворительной акции для помощи украинской армии.

Ожидается, что первый матч киевляне сыграют 6 апреля против «Стяуа».

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    kadaad, 02.04.2022 21:32
    0
    lehach_08, 02.04.2022 20:19
    за*бись че, а ви пацани там вмирайте за наші хати....ну ну.
    Каждый делает, что может на своем месте. Проведут несколько матчей, а собрнные средства переведут ВСУ. А ты сидя на диване, только воняешь.
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    online
    vitek-kherson, 02.04.2022 21:00
    0
    Б…я ! Цікава інфа, треба це обміркувати)
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    online
    GREEN DAY belokon, 02.04.2022 20:50
    -1
    lehach_08, 02.04.2022 20:19
    за*бись че, а ви пацани там вмирайте за наші хати....ну ну.
    Ну ти дурник чи прикидаєшся ?
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    online
    Марія Макашова, 02.04.2022 20:27
    -1
    Эти тоже имеют бронь?
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    online
    lehach_08, 02.04.2022 20:19
    -1
    за*бись че, а ви пацани там вмирайте за наші хати....ну ну.
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    online
    shoko, 02.04.2022 20:25
    -2
    Суркіс,щоб зберегти,вивіз своє движиме майно..блядство якесь..
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