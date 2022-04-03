Надежда Киченок разгромила соперницу в финале квалификации в Чарльстоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Чарльстоне.



В финале отбора Надя одолела американку Кэтрин Харрисон (№269 WTA).



Чарльстон. Финал квалификации

Надежда Киченок (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 6:1, 6:0



Отметим, что Надя во второй раз преодолела сито отбора в Чарльстоне, впервые это случилось три года назад.



Чуть позже за путевку в основу будет сражаться и Людмила Киченок.