Надежда Киченок разгромила соперницу в финале квалификации в Чарльстоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В финале отбора Надя одолела американку Кэтрин Харрисон (№269 WTA).
Чарльстон. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 6:1, 6:0
Отметим, что Надя во второй раз преодолела сито отбора в Чарльстоне, впервые это случилось три года назад.
Чуть позже за путевку в основу будет сражаться и Людмила Киченок.
Источник — Sport.ua
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