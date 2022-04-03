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Надежда Киченок разгромила соперницу в финале квалификации в Чарльстоне

Надя во второй раз в карьере преодолела сито отбора на этом турнире

  • 03.04.2022 18:59
  • 773 просмотра
  • 3 комментария
Надежда Киченок разгромила соперницу в финале квалификации в Чарльстоне
© ITF. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно преодолела квалификацию турнира WTA 500 в Чарльстоне.
 
В финале отбора Надя одолела американку Кэтрин Харрисон (№269 WTA).
 
Чарльстон. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Кэтрин Харрисон (США) – 6:1, 6:0
 
Отметим, что Надя во второй раз преодолела сито отбора в Чарльстоне, впервые это случилось три года назад
 
Чуть позже за путевку в основу будет сражаться и Людмила Киченок. 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 03.04.2022 19:10 (изменен)
    +3
    Не знаю як це пояснити, молодець і респектос Наді, не чекав такого прогресу в одиночці, чекаємо і Люду в основі
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    online
    Spectra, 03.04.2022 19:15
    +2
    Надюша молодец, ещё бы Люда попала в основу, было бы вообще шик, самый идеальный вариант на основу это сучка Путинцева, думаю у Нади были бы хорошие шансы.
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    online
    Александр Ад, 03.04.2022 19:43 (изменен)
    0
    Надяя!!!Надія!
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