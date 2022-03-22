Источник: Пятов, Степаненко и Сидорчук станут игроками Стяуа

Капитан «Динамо» Киев Сергей Сидорчук, а также лидеры «Шахтера» Тарас Степаненко и Андрей Пятов до конца нынешнего сезона станут игроками «Стяуа» из Бухареста.

Об этом сообщил румынский журналист Эмануэл Рошу, который ранее опубликовал информацию о том, что владелец «Стяуа» Джиджи Бекали организует матч Юношеской лиги УЕФА «Динамо» - «Спортинг» в Бухаресте.

Отметим, что Сидорчук сейчас уже находится в Румынии. Место нахождения Пятова и Степаненко не известны, однако каждый из них имеет законное право покинуть территорию Украины во время военного положения: у каждого из них 3 или более детей.

Ранее интерес к Пятову проявлял «Фейеноорд».