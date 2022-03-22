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Источник: Пятов, Степаненко и Сидорчук станут игроками Стяуа

Румынский клуб подпишет трех звездных украинцев

  • 22.03.2022 21:56
  • 2566 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Пятов, Степаненко и Сидорчук станут игроками Стяуа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Капитан «Динамо» Киев Сергей Сидорчук, а также лидеры «Шахтера» Тарас Степаненко и Андрей Пятов до конца нынешнего сезона станут игроками «Стяуа» из Бухареста.

Об этом сообщил румынский журналист Эмануэл Рошу, который ранее опубликовал информацию о том, что владелец «Стяуа» Джиджи Бекали организует матч Юношеской лиги УЕФА «Динамо» - «Спортинг» в Бухаресте.

Отметим, что Сидорчук сейчас уже находится в Румынии. Место нахождения Пятова и Степаненко не известны, однако каждый из них имеет законное право покинуть территорию Украины во время военного положения: у каждого из них 3 или более детей.

Ранее интерес к Пятову проявлял «Фейеноорд».

Источник — Twitter

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sergej55, 22.03.2022 22:29
    +1
    Патриоты.
    Ссылка
    online
    Hg, 22.03.2022 22:29
    0
    Emanuel Roşu
    @Emishor
    BREAKING | Dynamo Kyiv captain Sydorchuk and Shakhtar's Stepanenko and Pyatov will start training with Becali's FCSB. The club's owner says the 3 will also play for FCSB until the end of the season!
    Тогда Стяуа - чемпион!
    И два кума из Металлурга Зп.)
    Ссылка
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