Источник: Пятов, Степаненко и Сидорчук станут игроками Стяуа

Капитан «Динамо» Киев Сергей Сидорчук, а также лидеры «Шахтера» Тарас Степаненко и Андрей Пятов до конца нынешнего сезона станут игроками «Стяуа» из Бухареста.
Об этом сообщил румынский журналист Эмануэл Рошу, который ранее опубликовал информацию о том, что владелец «Стяуа» Джиджи Бекали организует матч Юношеской лиги УЕФА «Динамо» - «Спортинг» в Бухаресте.
Отметим, что Сидорчук сейчас уже находится в Румынии. Место нахождения Пятова и Степаненко не известны, однако каждый из них имеет законное право покинуть территорию Украины во время военного положения: у каждого из них 3 или более детей.
Ранее интерес к Пятову проявлял «Фейеноорд».
Источник — Twitter
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@Emishor
BREAKING | Dynamo Kyiv captain Sydorchuk and Shakhtar's Stepanenko and Pyatov will start training with Becali's FCSB. The club's owner says the 3 will also play for FCSB until the end of the season!
Тогда Стяуа - чемпион!
И два кума из Металлурга Зп.)
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