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Стало известно, где Динамо U-19 примет Спортинг

Матч пройдет в начале апреля в Бухаресте

  • 22.03.2022 19:38
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Стало известно, где Динамо U-19 примет Спортинг

Свой домашний матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» «Динамо» Киев проведет на нейтральном поле. По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, поединок пройдет в начале апреля в Бухаресте.

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали возьмет на себя все расходы, связанные с поездкой игроков «Динамо» на матч. Игроки прибудут Румынию уже в конце этой недели.

Ранее в качестве места проведения матча УЕФА предлагал швейцарский Ньон.

Источник — Twitter

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