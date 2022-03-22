Стало известно, где Динамо U-19 примет Спортинг

Свой домашний матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» «Динамо» Киев проведет на нейтральном поле. По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, поединок пройдет в начале апреля в Бухаресте.
Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали возьмет на себя все расходы, связанные с поездкой игроков «Динамо» на матч. Игроки прибудут Румынию уже в конце этой недели.
Ранее в качестве места проведения матча УЕФА предлагал швейцарский Ньон.
Источник — Twitter
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