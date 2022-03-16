УЕФА предложил провести матч ЮЛЧ Динамо – Спортинг на нейтральном поле

Сегодня «Динамо» Киев получило письмо от УЕФА. В нем было предложение провести матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» U19 - «Спортинг» U19 в апреле на нейтральном поле.
В качестве места проведения матча УЕФА предлагает стадион Спортивного Центра Колорвей, который находится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Сейчас «Динамо» и УЕФА ведут консультации по поводу возможности проведения матча.
Источник — ФК Динамо Киев
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