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Суркисы вывезли много денег, Ломаченко откажется от боя, обстрелы россиян

Главные новости за 21 марта на Sport.ua

  • 22.03.2022 06:00
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Суркисы вывезли много денег, Ломаченко откажется от боя, обстрелы россиян
© Футбол 24. Григорий Суркис и Игорь Суркис

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 марта.

1. Источник: Суркисы в начале войны вывезли из Украины более $17 млн. Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях вечером 26 февраля.

2. Ломаченко отказался от боя с Камбососом. Украинский боксер не хочет покидать страну во время войны.

3. Сгорел торговый центр. В Подольском районе Киева – взрывы, 8 погибших. В результате обстрела и возникшего пожара пострадал торговый центр Ретровиль.

4. В Одессе с русского военного корабля обстреляли жилые дома, жертв нет. Из-за обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений.

5. После неудачного блицкрига путин попытается захватить Украину по плану Б. Русские будут бомбить украинские города и дальше.

6. Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Майами. Элина начнет выступления со второго круга.

7. ВИДЕО. В Херсоне россияне разогнали митинг за Украину, есть раненые. Оккупанты забросали светошумовыми гранатами украинских митингующих.

8. Юрий ВИРТ: «Объяснения Тимощука уже никому не нужны». Наставник «Вереса» – о бывшем партнере по сборной Украины.

9. ВИДЕО. Слова Хави после разгрома Реала со счетом 4:0. Главный тренер «Барселоны» рассказал о большой победе.

10. У Украины золото и серебро. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике. Чемпионкой мира стала Ярослава Магучих, второе место у Марины Бех-Романчук.

Источник — Sport.ua

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