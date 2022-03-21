Юрий ВИРТ: «Объяснения Тимощука уже никому не нужны»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт осудил действия Анатолия Тимощука, который не покинул пост ассистента главного тренера санкт-петербургского «Зенита», несмотря на войну россии против Украины.

«Каждый человек выбирает свой путь. Тимощук выбрал такой – никаких заявлений о войне, продолжает работать в России. Я этого не понимаю. Думаю, все нормальные люди уже покинули Россию, разорвали контракты, кто-то уехал за границу. Анатолия я не могу понять, но это его выбор, может уже ничего не объяснять, это никому не нужно. Но я его однозначно не поддерживаю.

Тимощук – агент ФСБ? Думаю, что это все-таки фейк. Лишение Тимощука всех наград в Украине? В УАФ есть люди, которые принимали это решение, поэтому все вопросы к ним. Думаю, Анатолий мог поступить по-другому, покинуть «Зенит» и работать в другой команде. Почему-то он выбрал Питер и дальше там работает.

Для меня это удивительно – парень из западной Украины, хоть и живет в России много лет. Следовало принять другое решение, а он должен объяснить людям, почему принял свое», - сказал Вирт.