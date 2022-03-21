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Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Майами

Элина начнет выступления со второго круга

  • 21.03.2022 11:30
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Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в Майами.
 
В основе Украину представит три теннисистки.
 
Элина Свитолина (№20 WTA) получила 15-й номер посева и начнет выступления со второго круга. Там ее соперницей станет Аранча Рус из Нидерландов (№75 WTA) или британка Хизер Уотсон (№115 WTA).
 
Марта Костюк (№55 WTA) на старте померится силами с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№56 WTA).
 
Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет соревнования матчем против Софии Кенин из США (№127 WTA), которая получила вайлд-кард от организаторов.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Источник — Twitter

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