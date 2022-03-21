Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Майами

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в Майами.



В основе Украину представит три теннисистки.



Элина Свитолина (№20 WTA) получила 15-й номер посева и начнет выступления со второго круга. Там ее соперницей станет Аранча Рус из Нидерландов (№75 WTA) или британка Хизер Уотсон (№115 WTA).



Марта Костюк (№55 WTA) на старте померится силами с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№56 WTA).



Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет соревнования матчем против Софии Кенин из США (№127 WTA), которая получила вайлд-кард от организаторов.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА