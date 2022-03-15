Игорь и Григорий Суркисы покинули Украину еще в начале войны

Президент «Динамо» Игорь Суркис и его брат Григорий покинули территорию Украины еще в начале войны, которую развязали рашистские войска.

Где именно находятся братья Суркисы, не сообщается, но 3 марта румынские журналисты информировали, что члены их семей пересекли административную границу с Молдовой, чтобы впоследствии перебраться в Румынию. Далее в планы семейства Суркисов входил вылет в какое-то другое место, однако с географией путешествия беженцев источник знаком не был.

Примечательно, что еще 14 февраля в интервью клубной пресс-службе «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что «никуда не собирается уезжать и бежать».

Также лишь сегодня, на 20-й день войны с россией, Игорь Суркис выступил с публичной позицией по поводу происходящего в Украине, заявив, что считает всю страну героями и не сомневается в скорой победе украинского государства.

Стоит подчеркнуть, что в связи с введением военного положения, территорию Украины запрещается покидать военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Игорю Суркису ныне 63 года, его брату Григорию – 72.