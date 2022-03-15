Игорь и Григорий Суркисы покинули Украину еще в начале войны

Президент «Динамо» Игорь Суркис и его брат Григорий покинули территорию Украины еще в начале войны, которую развязали рашистские войска.
Где именно находятся братья Суркисы, не сообщается, но 3 марта румынские журналисты информировали, что члены их семей пересекли административную границу с Молдовой, чтобы впоследствии перебраться в Румынию. Далее в планы семейства Суркисов входил вылет в какое-то другое место, однако с географией путешествия беженцев источник знаком не был.
Примечательно, что еще 14 февраля в интервью клубной пресс-службе «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что «никуда не собирается уезжать и бежать».
Также лишь сегодня, на 20-й день войны с россией, Игорь Суркис выступил с публичной позицией по поводу происходящего в Украине, заявив, что считает всю страну героями и не сомневается в скорой победе украинского государства.
Стоит подчеркнуть, что в связи с введением военного положения, территорию Украины запрещается покидать военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Игорю Суркису ныне 63 года, его брату Григорию – 72.
Источник — Украинская правда
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Если Ахметов, Суркис, Порошенко, Коломойский, Зеленский были врагами Путина - в их дворцы, офисные центры, элитные клубы, гольф-клубы, стадионы давно бы уже выпустили баллистические ракеты и накрыла авиация / артиллерия. Причем их локации всем известны. Это огромные сооружения.
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Но они этого не делают, вместо этого убивают, стреляют, грабят селян в глухих селах и провинциальных городах. Донбасс Арену в ДНР никто же взрывает. Огромные дворцы Иванющенко и Ахметова возле Киева никто не грабит - любопытно, почему? Кого грабят и убивают - то те и враги для рашистов. Имущество олигархов из топ-100 Форбс - стоит и никто его не трогает. А там же раздолье для мародеров-рашистов.
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Получается, что украинские селяне и жители спальных районов - для рашистов враги (их грабят насилуют, бомбят). А украинский олигархат - друзья рашистов, так как их же не трогают и не грабят.
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Если Ахметов, Суркис, Порошенко, Коломойский, Зеленский были врагами Путина - в их дворцы, офисные центры, элитные клубы, гольф-клубы, стадионы давно бы уже выпустили баллистические ракеты и накрыла авиация / артиллерия. Причем их локации всем известны. Это огромные сооружения.
-
Но они этого не делают, вместо этого убивают, стреляют, грабят селян в глухих селах и провинциальных городах. Донбасс Арену в ДНР никто же взрывает. Огромные дворцы Иванющенко и Ахметова возле Киева никто не грабит - любопытно, почему? Кого грабят и убивают - то те и враги для рашистов. Имущество олигархов из топ-100 Форбс - стоит и никто его не трогает. А там же раздолье для мародеров-рашистов.
-
Получается, что украинские селяне и жители спальных районов - для рашистов враги (их грабят насилуют, бомбят). А украинский олигархат - друзья рашистов, так как их же не трогают и не грабят.
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