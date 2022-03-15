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Игорь и Григорий Суркисы покинули Украину еще в начале войны

Ранее президент «Динамо» заявлял, что «не собирается никуда уезжать и бежать»

  • 15.03.2022 19:56
  • 7138 просмотров
  • 9 комментариев
Игорь и Григорий Суркисы покинули Украину еще в начале войны
© pravda.com.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис и его брат Григорий покинули территорию Украины еще в начале войны, которую развязали рашистские войска.

Где именно находятся братья Суркисы, не сообщается, но 3 марта румынские журналисты информировали, что члены их семей пересекли административную границу с Молдовой, чтобы впоследствии перебраться в Румынию. Далее в планы семейства Суркисов входил вылет в какое-то другое место, однако с географией путешествия беженцев источник знаком не был.

Примечательно, что еще 14 февраля в интервью клубной пресс-службе «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что «никуда не собирается уезжать и бежать».

Также лишь сегодня, на 20-й день войны с россией, Игорь Суркис выступил с публичной позицией по поводу происходящего в Украине, заявив, что считает всю страну героями и не сомневается в скорой победе украинского государства.

Стоит подчеркнуть, что в связи с введением военного положения, территорию Украины запрещается покидать военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Игорю Суркису ныне 63 года, его брату Григорию – 72.

Источник — Украинская правда

(45 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird, 15.03.2022 20:37
    +2
    alefteev77, 15.03.2022 20:19
    Тут все банально. Если бы Коломойский, Порошенко, Зеленский, Суркис и Ахметов были врагами Путина, то первое чтобы сделала рашисткая армия - уничтожила и разграбила дворцы Ахметова, Порошенко, имущество Коломойского, Суркиса. Но вместо этого, рашисты бомбят, грабят и уничтожают обычных сельских жителей, занимаются различными преступлениями, мародерствуют в обычных селах Киевской, Черниговской и других областях.
    -
    Если Ахметов, Суркис, Порошенко, Коломойский, Зеленский были врагами Путина - в их дворцы, офисные центры, элитные клубы, гольф-клубы, стадионы давно бы уже выпустили баллистические ракеты и накрыла авиация / артиллерия. Причем их локации всем известны. Это огромные сооружения.
    -
    Но они этого не делают, вместо этого убивают, стреляют, грабят селян в глухих селах и провинциальных городах. Донбасс Арену в ДНР никто же взрывает. Огромные дворцы Иванющенко и Ахметова возле Киева никто не грабит - любопытно, почему? Кого грабят и убивают - то те и враги для рашистов. Имущество олигархов из топ-100 Форбс - стоит и никто его не трогает. А там же раздолье для мародеров-рашистов.
    -
    Получается, что украинские селяне и жители спальных районов - для рашистов враги (их грабят насилуют, бомбят). А украинский олигархат - друзья рашистов, так как их же не трогают и не грабят.
    Ой, да перестань. Если дойдут до их имений - будут грабить точно также, как и все остальные. Орде всё равно. Это побочка. Ты думаешь, х"йло вторгся в Украину, чтобы ограбить Суркиса с Ахметовым?
    Ссылка
    Timur24, 15.03.2022 20:26
    +1
    Vixi73, 15.03.2022 20:23
    Тому що мають розум
    тварь ти
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    steelmaker, 15.03.2022 21:18
    0
    Максим Коваленко, 15.03.2022 20:58
    Не здивуюсь якщо й адміни спорт юа, з-за бугра публікують
    не удивлюсь, если ты сам как настоящий провокатор оттуда пишешь. такие как ты именно так и вбрасывают - выглядит как типичный помет соловьева
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    Dmytro Dmytro, 15.03.2022 20:50
    0
    Перед УЛЬТРАС ХТО ВИБАЧАТИМЕТЬСЯ?!!!! Вболівальники....БУЩАН?!!!! ТЕРНОПІЛЬ ВСІ ПАМЯТАЮТЬ..............
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    alefteev77, 15.03.2022 20:19 (изменен)
    0
    Тут все банально. Если бы Коломойский, Порошенко, Зеленский, Суркис и Ахметов были врагами Путина, то первое чтобы сделала рашисткая армия - уничтожила и разграбила дворцы Ахметова, Порошенко, имущество Коломойского, Суркиса. Но вместо этого, рашисты бомбят, грабят и уничтожают обычных сельских жителей, занимаются различными преступлениями, мародерствуют в обычных селах Киевской, Черниговской и других областях.
    -
    Если Ахметов, Суркис, Порошенко, Коломойский, Зеленский были врагами Путина - в их дворцы, офисные центры, элитные клубы, гольф-клубы, стадионы давно бы уже выпустили баллистические ракеты и накрыла авиация / артиллерия. Причем их локации всем известны. Это огромные сооружения.
    -
    Но они этого не делают, вместо этого убивают, стреляют, грабят селян в глухих селах и провинциальных городах. Донбасс Арену в ДНР никто же взрывает. Огромные дворцы Иванющенко и Ахметова возле Киева никто не грабит - любопытно, почему? Кого грабят и убивают - то те и враги для рашистов. Имущество олигархов из топ-100 Форбс - стоит и никто его не трогает. А там же раздолье для мародеров-рашистов.
    -
    Получается, что украинские селяне и жители спальных районов - для рашистов враги (их грабят насилуют, бомбят). А украинский олигархат - друзья рашистов, так как их же не трогают и не грабят.
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 15.03.2022 20:00 (изменен)
    0
    Сажать двух предателей опзжешных лизунов Медведчука
    Ссылка
    online
    Viktor Kovtun, 15.03.2022 20:45
    -2
    ну тут два варианта или Израиль ну а второй Ростов !
    Ссылка
    online
    Максим Коваленко, 15.03.2022 20:58
    -3
    Не здивуюсь якщо й адміни спорт юа, з-за бугра публікують
    Ссылка
    online
    Vixi73, 15.03.2022 20:23
    -5
    Тому що мають розум
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