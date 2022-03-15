Игорь СУРКИС: «Вся страна – герои. Украина победит, скоро все закончится»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис выразил свою личную позицию относительно нападения российской армии на Украину.

«Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций, как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев. В данном случае меня вообще не интересует вопрос финансов, а только вопрос победы Украины и сохранения жизней наших соотечественников.

Что касается публичной позиции клуба, то ФК «Динамо» на своих страницах в социальных сетях регулярно освещает правду о происходящем в Украине.

Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю поменьше говорить, а больше делать. Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, осуществил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна - это герои! Те, кто на передовой – показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечения беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран.

Я верю в победу Украины, верю в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступит мир и спокойствие. Инфраструктурные объекты можно отстроить, а вот человеческие жизни уже не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь.

Украина победит и что мы все вернемся к тому, чем занимались до войны. Наш клуб примет посильное участие в восстановлении Украины в послевоенное время. Разумеется, что мы, как и раньше, будем заниматься и развитием футбола.

Сейчас приоритет для всех это человеческие жизни, а остальное - после войны», - сказал Суркис.