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Ху*ло сошел с ума, рашистских спортсменов не допустили к Паралимпиаде

Главные новости за 3 марта на Sport.ua

  • 04.03.2022 05:00
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Ху*ло сошел с ума, рашистских спортсменов не допустили к Паралимпиаде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 марта.

1. Мир на краю пропасти. Путлер проводит консультации насчет ядерного оружия. По информации российских инсайдеров, карлик в ответ получает слова поддержки.

2. Макрон поговорил с больным на голову Путиным и считает, что худшее впереди. Президент РФ окончательно сбрендил.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Рашистских спортсменов не допустили к Паралимпиаде. Оккупанты не будут представлены даже в нейтральном статусе.

4. Стало стыдно, когда увидел, что Усик и Ломаченко ушли в оборону, - пленник. Пленный подполковник гордится украинскими боксерами.

5. Луческу помог Сидорчуку вместе с семьей эвакуироваться в Румынию. Капитан «Динамо» покинул территорию Украины.

6. ФОТО. Из-за войны с Россией у Динамо сорвался трансфер таланта Коринтианса. В сеть попал документ, подтверждающий переговоры киевлян по футболисту.

7. Члены семьи Игоря Суркиса эвакуировались из Украины через Румынию – СМИ. Был ли среди них сам президент «Динамо» пока неизвестно.

8. Алла ГИЛЕНКО: «Посмотрите, что Италия сделала с флагом страны-агресора». Известная биатлонистка записала видео из Риднау в поддержку родной страны.

9. 9000 убитых оккупантов. Новые сводки потерь россии. Уничтожены 217 танков и 900 ББМ.

10. Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе. Даяна легко обыграла соперницу из Испании.

Источник — Sport.ua

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