Ху*ло сошел с ума, рашистских спортсменов не допустили к Паралимпиаде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 марта.
1. Мир на краю пропасти. Путлер проводит консультации насчет ядерного оружия. По информации российских инсайдеров, карлик в ответ получает слова поддержки.
2. Макрон поговорил с больным на голову Путиным и считает, что худшее впереди. Президент РФ окончательно сбрендил.
3. ОФИЦИАЛЬНО. Рашистских спортсменов не допустили к Паралимпиаде. Оккупанты не будут представлены даже в нейтральном статусе.
4. Стало стыдно, когда увидел, что Усик и Ломаченко ушли в оборону, - пленник. Пленный подполковник гордится украинскими боксерами.
5. Луческу помог Сидорчуку вместе с семьей эвакуироваться в Румынию. Капитан «Динамо» покинул территорию Украины.
6. ФОТО. Из-за войны с Россией у Динамо сорвался трансфер таланта Коринтианса. В сеть попал документ, подтверждающий переговоры киевлян по футболисту.
7. Члены семьи Игоря Суркиса эвакуировались из Украины через Румынию – СМИ. Был ли среди них сам президент «Динамо» пока неизвестно.
8. Алла ГИЛЕНКО: «Посмотрите, что Италия сделала с флагом страны-агресора». Известная биатлонистка записала видео из Риднау в поддержку родной страны.
9. 9000 убитых оккупантов. Новые сводки потерь россии. Уничтожены 217 танков и 900 ББМ.
10. Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе. Даяна легко обыграла соперницу из Испании.
Источник — Sport.ua
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