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Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Даяна легко обыграла соперницу из Испании

  • 03.03.2022 21:41
  • 377 просмотров
  • 4 комментария
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 250 в Лионе.
 
Во втором круге украинка легко обыграла Кристину Букшу из Испании (№139 WTA).
 
Лион. Второй круг 
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:2, 6:3
 
Для Ястремской это седьмая победа в восьми последних матчах.
 
В 1/4 финала Даяна сразится с итальянкой Жасмин Паолини или Тамарой Корпач из Германии.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 03.03.2022 21:46
    +5
    Молодець! Маленький позитив у важкий час!
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    Spectra, 03.03.2022 21:58 (изменен)
    0
    Молодец Даяна! Как было бы прекрасно, в такое тяжёлое время взять титулы, для наших девочек!
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    Владимир Жованик, 03.03.2022 21:56
    0
    молодець.
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    online
    Александр Ад, 03.03.2022 21:53
    0
    молодець Даяна!Но дуже хвилюється.Ежелі вдасться стримати хвилювання буде класна грати.Сьомій гейм 2 сету,який класний дроп,а потім ейс!Так тримати и піднімати настрій українцям в ті важкі часи!Слава Україні!
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