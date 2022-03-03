Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 250 в Лионе.
Во втором круге украинка легко обыграла Кристину Букшу из Испании (№139 WTA).
Лион. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:2, 6:3
Для Ястремской это седьмая победа в восьми последних матчах.
В 1/4 финала Даяна сразится с итальянкой Жасмин Паолини или Тамарой Корпач из Германии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.