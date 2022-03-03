Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) одержала еще одну победу на турнире WTA 250 в Лионе.



Во втором круге украинка легко обыграла Кристину Букшу из Испании (№139 WTA).



Лион. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:2, 6:3



Для Ястремской это седьмая победа в восьми последних матчах.



В 1/4 финала Даяна сразится с итальянкой Жасмин Паолини или Тамарой Корпач из Германии.