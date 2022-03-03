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ФОТО. Из-за войны с Россией у Динамо сорвался трансфер таланта Коринтианса

В сеть попал документ, подтверждающий переговоры киевлян по футболисту

  • 03.03.2022 18:50
  • 1128 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Из-за войны с Россией у Динамо сорвался трансфер таланта Коринтианса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Перейра (слева)

Киевское «Динамо» было очень близко к трансферу 20-летнего правого вингера «Коринтианса» Габриэла Перейры.

Сообщается, что за неделю до начала войны, которую Россия при посредничестве Беларуси развязала против Украины, «Динамо» предложило «Коринтиансу» 4 миллиона евро за Габриэла Перейру, и получило одобрение на ведение переговоров с самим футболистом.

На 25 февраля у Габриэла Перейры было запланировано прохождение медосмотра в Киеве, после чего с ним должен был быть подписан контракт на 4 или 5 лет.

После того, как сделка между «Коринтиансом» и «Динамо» по Габриэлу Перейре сорвалась, на бразильский клуб с аналогичным предложением, которое делали украинцы, вышли представители City Group, и также получили «добро» на ведение переговоров с игроком.

Ожидается, что Габриэл Перейра продолжит карьеру в МЛС, куда переберется в ряды «Нью-Йорк Сити».

Источник — UOL Esporte

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control, 03.03.2022 19:32
    0
    Ничего, Украина выкарабкается и снова будут самые громкие трансферы в восточной Европе так точно, а вот кто туда сейчас из норм футболистов поедет большой вопрос.
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