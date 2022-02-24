Роман ЯРЕМЧУК: «Я хочу поддержать свою страну»

Украинский нападающий «Бенфики» забил гол и показал всем футболку с гербом Украины

  • 24.02.2022 04:15
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Роман ЯРЕМЧУК: «Я хочу поддержать свою страну»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым голом в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2).

Яремчук вышел на замену на 62-й минуте встречи, а на 72-й минуте установил окончательный счет в матче. После забитого гола Роман продемонстрировал всем футболку с изображением национального герба Украины.

«Я хотел поддержать свою страну. Я много думал об этом (об агрессии Российской Федерации по отношению к Украине — прим. ред.) и боюсь этой ситуации. Я хочу поддержать свою страну. Клуб поддерживает меня, они говорят со мной и хотят сделать все, чтобы помочь мне. Я благодарен. Но пока все хорошо.

Я счастлив. Даже если я буду играть 5-10 минут, я всегда буду бороться за свою команду, своих одноклубников и болельщиков», — сказал Яремчук после матча.

Источник — Record.pt

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    VollerStar, 24.02.2022 04:58
    0
    Романе, дякуємо за підримку!!!
    Львів та вся Україна з тобою!
    Сила в єдності! Слава Україні!
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