Роман ЯРЕМЧУК: «Я хочу поддержать свою страну»

26-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым голом в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2).

Яремчук вышел на замену на 62-й минуте встречи, а на 72-й минуте установил окончательный счет в матче. После забитого гола Роман продемонстрировал всем футболку с изображением национального герба Украины.

«Я хотел поддержать свою страну. Я много думал об этом (об агрессии Российской Федерации по отношению к Украине — прим. ред.) и боюсь этой ситуации. Я хочу поддержать свою страну. Клуб поддерживает меня, они говорят со мной и хотят сделать все, чтобы помочь мне. Я благодарен. Но пока все хорошо.

Я счастлив. Даже если я буду играть 5-10 минут, я всегда буду бороться за свою команду, своих одноклубников и болельщиков», — сказал Яремчук после матча.