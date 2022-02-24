Роман ЯРЕМЧУК: «Я — украинец, и этим горжусь. Слава Украине»

26-летний форвард лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук призвал украинцев объединяться на фоне агрессии со стороны Российской Федерации после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2).

«Я — украинец, и этим горжусь. Находясь в тысяче километров от родной страны, я хочу поддержать всех, кто сейчас в напряжении на родной земле, сейчас пора объединяться. Это наша страна, наша история, наша культура, наш народ и границы. Хочу поблагодарить наших защитников за мужество. Слава Украине», — написал Яремчук.

Гол Яремчука на 72-й минуте матча принес ничью его команде. После забитого мяча Яремчук снял игровую футболку, продемонстрировав всем вторую футболку с гербом Украины.