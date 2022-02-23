РАНГНИК: «МЮ хочет добиться успеха в этом сезоне как в АПЛ, так и в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в матче 26-го тура АПЛ:

«Наверное, всем, кроме тренеров, понравилась игра. Она не была скучной, она была напряженной, и было постоянное ощущение, что что-то произойдет. Вот таким и должен быть футбол.

Нам потребовалось 15 минут, чтобы взять игру под контроль, но затем мы начали играть хорошо. В перерыве мы полностью осознавали, что должны сохранить инициативу, но пропустили два гола за две минуты, и это изменило всю игру.

Атмосфера была потрясающей, мы проявили зрелость и сохранили холодную голову. Мы показали зрелость, и это был единственный способ снова взять ситуацию под контроль.

Голы «Лидса»? Первый пришел из ниоткуда, второй получился хорошим. Возможно, мы могли бы лучше защищаться, но счет был 2:2. То же самое было в игре с «Астон Виллой», вот почему было важно правильно отреагировать.

Это то отношение, которое мы должны показывать, если хотим добиться успеха в этом сезоне, как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Не только результат, но и то, как мы его достигли, важен перед матчем с «Атлетико» в среду и также перед матчами в АПЛ».