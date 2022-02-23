РАНГНИК: «МЮ хочет добиться успеха в этом сезоне как в АПЛ, так и в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в матче 26-го тура АПЛ:
«Наверное, всем, кроме тренеров, понравилась игра. Она не была скучной, она была напряженной, и было постоянное ощущение, что что-то произойдет. Вот таким и должен быть футбол.
Нам потребовалось 15 минут, чтобы взять игру под контроль, но затем мы начали играть хорошо. В перерыве мы полностью осознавали, что должны сохранить инициативу, но пропустили два гола за две минуты, и это изменило всю игру.
Атмосфера была потрясающей, мы проявили зрелость и сохранили холодную голову. Мы показали зрелость, и это был единственный способ снова взять ситуацию под контроль.
Голы «Лидса»? Первый пришел из ниоткуда, второй получился хорошим. Возможно, мы могли бы лучше защищаться, но счет был 2:2. То же самое было в игре с «Астон Виллой», вот почему было важно правильно отреагировать.
Это то отношение, которое мы должны показывать, если хотим добиться успеха в этом сезоне, как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Не только результат, но и то, как мы его достигли, важен перед матчем с «Атлетико» в среду и также перед матчами в АПЛ».
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ман Юнайтед).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Лидс).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.