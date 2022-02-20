26-й тур
Лидс
2 : 4
Ман Юнайтед
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Фред забил, Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лидс

«Красные дьяволы» добыли три очка в поединке 26-го тура АПЛ

  • 20.02.2022 17:57
  • 661 просмотр
  • 1 комментарий
Фред забил, Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лидс
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лидс» со счетом 4:2.

Третий гол «красных дьяволов» на 70-й минуте забил экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред.

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 2:4
Голы: Родриго, 53, Рафинья, 54 — Магуайр, 34, Фернандеш, 45, Фред, 70, Эланга, 88

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрейк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду (Варан, 85), Санчо.
Предупреждения: Роналду (56), Стрейк (61), Эйлинг (68), Форшоу (76), Мактомини (77), Рафинья (81), Шоу (90), Фирпо (90).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 20.02.2022 18:08
    -2
    Кто ж там уверен был? Когда после 2:2 могло стать сразу и 3:2? Но это был настоящий футбол. Не машин или роботов. С ошибками и промахами. Но и с щедеврами. Как Де Хеа? мастер сейвов! пустил за шиворот хз откуда?) А как Фред в касание с левой замочил! А как Эланга первый раз нереализовал, а второй раз между ног пустил Такое хочется смотреть бесконечно!
    Но наш Юнайтед был удачливей
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