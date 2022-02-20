Фред забил, Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Лидс

В поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лидс» со счетом 4:2.
Третий гол «красных дьяволов» на 70-й минуте забил экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред.
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 2:4
Голы: Родриго, 53, Рафинья, 54 — Магуайр, 34, Фернандеш, 45, Фред, 70, Эланга, 88
«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрейк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду (Варан, 85), Санчо.
Предупреждения: Роналду (56), Стрейк (61), Эйлинг (68), Форшоу (76), Мактомини (77), Рафинья (81), Шоу (90), Фирпо (90).
Источник — Sport.ua
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