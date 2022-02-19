В воскресенье, 20 февраля, в Лидсе на стадионе «Эланд Роуд» состоится матч 26 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Лидс



Контролирует Марсело Бьелса ситуацию внутри своего клуба или не контролирует – никогда нельзя сказать утвердительно, глядя лишь на внешние признаки поведения аргентинского наставника «Лидса». Исходя из положения в турнирной таблице и результатов последних матчей, можно сделать вывод, что «павлинам» сейчас приходится достаточно сложно. Хотя от матча против соперников уровне лондонского «Арсенала» никто особо ничего не ждал (1:4), однако были осечки в играх против «Брентфорда» (1:1) и «Ньюкасла» (0:1), которые после себя оставили уж слишком много вопросов.

Матчем против «Манчестер Юнайтед» «Лидс» открывает для себя настолько интенсивный график, что и врагу не пожелаешь. Сразу после «Красных дьяволов» пойдут просто «красные», то бишь «Ливерпуль», после которого будут «Тоттенхэм» и «Лестер». Рассчитывать на набранные очки с таким календарем – дело неблагодарное, поэтому можно ожидать предельно авантюрное исполнение от «павлинов», которые могут в один момент решить, что им нечего терять. И будут совершенно правы.

Манчестер Юнайтед



А вот соперникам «Лидса» терять есть что. «Манчестер Юнайтед» не радует фанатов уверенными результатами, а победа над «Брайтоном» посреди недели (2:0), пока все смотрели матчи Лиги чемпионов УЕФА, прошла и вовсе в стороне от внимания любителей футбола, поэтому о классной игре Криштиану Роналду в том матче все узнали лишь по утренним дайджестам с результатами. Дело в том, что до этого «Красные дьяволы» не побеждали три матча кряду, причем «Мидлсбро» в Кубке, а также «Бернли» и «Саутгемптон» в чемпионате соперниками топ-уровня точно не назовешь.

«Юнайтед» сейчас расположился на четвертой позиции и имеет игру в запасе, однако может быть атакован с серьезным ущербом лондонским «Арсеналом», который всем своим видом старается сейчас показать, что следующий розыгрыш Лиги чемпионов точно пройдет с его участием. У коллектива Ральфа Рангника матч в рамках этого еврокубкового турнира будет уже на следующей недели, однако дуэль против мадридского «Атлетико» сейчас вообще не должна волновать английский клуб. В чемпионате, если быть совсем откровенными, все достаточно скверно и неопределенно.

Ориентировочные составы



«Лидс»: Мелье – Харрисон, Стрюйк, Льоренте, Эйлинг – Кох – Форшоу, Клих, Родриго, Рафинья – Джеймс.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Магуайр, Линделеф, Далот – Мактоминей, Фред – Эланга, Фернандеш, Санчо – Роналду.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке гости должны наглядно продемонстрировать свою максимальную форму перед международным матчем. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Юнайтед» (-1.0) с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

20 февраля, воскресенье