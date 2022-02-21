В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лидс» со счетом 4:2.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ман Юнайтед).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Лидс).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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