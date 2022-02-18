Экспертиза: авто из кортежа Ярославского замывали, чтобы уничтожить следы

Видимо, таким образом пытались скрыть результаты преступления

  • 18.02.2022 19:42
  • 1020 просмотров
  • 0 комментариев
Экспертиза: авто из кортежа Ярославского замывали, чтобы уничтожить следы
© Национальная полиция

Национальная полиция отчиталась о тщательном осмотре ранее изъятых транспортных средств в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз по делу о смертельном ДТП с участием кортежа президента харьковского «Металлиста» Александра Ярославского.
 
Эксперты выяснили, что к моменту изъятия автомобилей из кортежа известного бизнесмена некоторые их элементы были замыты, вероятно, чтобы скрыть следы смертельного наезда на человека.
 
«Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, которые имеют значение для установления истины ДТП.
 
Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно – передняя часть, колеса и днище, были замыты.
 
Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия», – сказано в сообщении Национальной полиции.

Ранее кортеж Ярославского совершил ДТП со смертельным исходом под Харьковом. На следующий день Ярославский улетел в Лондон.

ЯРОСЛАВСКИЙ: «Готов лично принять участие в следственных действиях»
Читайте также
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Готов лично принять участие в следственных действиях»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности