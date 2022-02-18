Экспертиза: авто из кортежа Ярославского замывали, чтобы уничтожить следы

Национальная полиция отчиталась о тщательном осмотре ранее изъятых транспортных средств в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз по делу о смертельном ДТП с участием кортежа президента харьковского «Металлиста» Александра Ярославского.



Эксперты выяснили, что к моменту изъятия автомобилей из кортежа известного бизнесмена некоторые их элементы были замыты, вероятно, чтобы скрыть следы смертельного наезда на человека.



«Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, которые имеют значение для установления истины ДТП.



Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно – передняя часть, колеса и днище, были замыты.



Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия», – сказано в сообщении Национальной полиции.

Ранее кортеж Ярославского совершил ДТП со смертельным исходом под Харьковом. На следующий день Ярославский улетел в Лондон.