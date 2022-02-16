Ливерпуль в Милане нанес поражение Интеру

Сразу после жеребьевки участников 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов это противостояние было отмечено как центральное на этой стадии наряду с играми «ПСЖ» и «Реала». Небольшое предпочтение отдавалось английскому клубу, хотя у поклонников «Интера», конечно же, было свое мнение. Еще было важно узнать в каком состоянии подошли команды ко встрече на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Так, «Ливерпуль» последние 4 матча выиграл в английской Премьер-Лиге, а вот подопечных Симоне Индзаги явно лихорадило в январе и феврале, что стоило им лидерства в Серии А.

Несмотря на то, что игру активнее начали гости, уже на 5-й минуте опасный момент возник именно у их ворот. Лаутаро Мартинес получил мяч в районе полукруга перед штрафной площадью и нанес сильный удар, но мяч «просвистел» рядом с правой боковой штангой. Через четыре минуты Тьяго Алькантара ответил дальним ударом, после чего мяч пролетел в сантиметрах от перекладины.

Команды вовсе не собирались на этом останавливаться и вскоре снова провели по одной острой атаке. На 14-й минуте после передачи слева Мане с близкого расстояния головой пробил чуть выше ворот. А спустя две минуты Чалханоглу примерно с угла вратарской левой ногой пробил в перекладину.

На 23-й минуте вновь напомнил о себе Мане. После розыгрыша углового форвард англичан решил пробить в падении через себя, но мяч попал в сетку с внешней стороны. А на 29-й минуте со штрафного Александер-Арнольд пробил рядом с левой «девяткой».

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Под конец тайма могли забить хозяева поля и также после подачи с углового. На 40-й минуте Шкриньяр выпрыгнул выше всех в штрафной площади, пробив головой в дальний угол. К счастью для Алиссона, мяч пролетел мимо ворот, ведь вратарь к нему явно не успевал. На этом соперники успокоились и отправились отдыхать.

И в начале второй половины матча лучше выглядел «Интер». Его футболисты провели несколько хороших атак, одну из которых должен был завершать Лаутаро Мартинес. На 53-й минуте после отличной передачи слева от Перишича аргентинец не попал по мячу головой, набегая во вратарскую площадку. А на 60-й минуте Джеко даже забил гол, оказавшись один на один с Алиссоном. Однако арбитры зафиксировали офсайд у боснийца и взятие ворот не засчитали.

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Видя, что игра у его команды явно не получается наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп произвел сразу четыре замены. Один из игроков, появившийся со скамейки запасных Луис Диас, на 67-й минуте неплохо пробил по воротам издали, но чуть неточно. Впрочем, через шесть минут «Интер» снова создал момент. Думфрис вовремя откликнулся на передачу с угла поля и пробил головой, однако рядом с воротами.

А затем забил «Ливерпуль». Причем сделал это игрок, вышедший на замену. На 75-й минуте после подачи углового с правого фланга Фирмино головой точно переправил мяч в дальний нижний угол. Ханданович занял позицию в центре ворот и к мячу не успел.

Но на этом беды «Интера» не закончились. На 83-й минуте Салах оказался в нужное время в нужной точке и примерно с одиннадцатиметровой отметки точно пробил по воротам. Правда, в этом эпизоде мяч задел ногу Бастони, немного изменил направление и этим дезориентировал голкипера итальянцев.

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На этом игра была сделана. «Ливерпуль» отправляется домой с хорошим настроением и отличными шансами выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов по футболу. 1/8 финала. Первый матч

«Интер» (Милан, Италия) - «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) - 0:2

Фирмино (75), Салах (83)

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей (Раноккия, 67), Бастони (Димарко, 90+1), Думфрис (Дармиан, 87), Видаль (Гальярдини, 87), Брозович, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 70), Джеко

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Эллиотт (Кейта, 60), Фабиньо (Хендерсон, 59), Тьяго Алькантара (Милнер, 86), Мане (Луис Диас, 59), Диого Жота (Фирмино, 46), Салах

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)