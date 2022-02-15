Интер Милан

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Ливерпуль
16.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Салах и Мане против чемпионов Серии A

  • 15.02.2022 18:47
  • 34 просмотра
  • 3 комментария
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 февраля «Интер» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет «Ливерпуль». Поединок состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Интер

 

«Интер» впервые за 10 лет будет играть в стадии плей-офф Лиги чемпионов. В последние годы команда более успешно выступала во внутреннем первенстве, а в Европе далеко доходила в турнирах поменьше. На групповом этапе подопечные Симоне Индзаги попали в интересную группу с «Реалом», «Шахтером» и «Шерифом», где рисковали не выйти в плей-офф. Но в итоге собрались, набрали 10 очков и со второго места вышли в раунд топ-16, оставив за бортом еврокубков «Шахтер».

В последних нескольких матчах «Интер» растерял очки в чемпионате Италии. Сначала «нерадзурри» уступили «Наполи», а 12 февраля не смогли обыграть «Милан» в принципиальном дерби - 1:1. Эти результаты привели к тому, что «Милан» сбил подопечных Индзаги с вершины Серии A, но у них есть игра в запасе.

«Интер» будет стремиться выйти на тропу побед в матче с «Ливерпулем», но на протяжении многих лет противостояния с английскими клубами миланцам не удаются. Начиная с кампании 2003–2004 годов, «Интер» выбыл из двух из трех предыдущих двухматчевых матчей на выбывание против английского соперника; все трое были в последних 16 матчах, потерпев поражение от «Ливерпуля» в сезоне 2007–08 и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2008–09, а затем уступили «Челси» в сезоне 2009–10.

Ливерпуль

 

«Ливерпуль» в последнее время выглядит все более уверенно. «Красные» продлили свою победную серию во всех соревнованиях до шести матчей, минимально обыграв в последнем туре с «Бернли» (1:0). В чемпионате подопечные Юргена Клоппа по-прежнему далеко от лидирующего «Манчестер Сити». Но отставание в 9 очков не кажется таким безнадежным, поскольку у «Ливерпуля» есть игра в запасе.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы играли очень мощно. Команда не оставила шансов своим соперникам в достаточно грозной группе - обыграв «Атлетико», «Порту» и «Милан». С максимальным количеством очков и 17-ю забитыми мячами «красные» с позиции силы вышли в плей-офф.

После победы в ЛЧ в сезоне 2018/19 «Ливерпуль» немного сбавил обороты в последующих двух сезонах, сначала уступив в 1/8 финала «Атлетико» в сезоне 2019/20, а в прошлом сезоне сложив оружие в четвертьфинале после противостояния с «Реалом».

Отметим, что изначально в 1/8 финала «Ливерпуль» должен был играть с «РБ Зальцбург», но из-за конфуза во время жеребьевки, команда потом получила в соперники более статусную команду. Несмотря на громкое имя «Интер», «Ливерпуль» является фаворитом этого противостояния. 

Ориентировочные составы:

«Интер»: Ханданович - Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дюмфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

«Ливерпуль»: Алиссон - Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тиаго, Салах, Жота, Мане.

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16 февраля, среда

«Интер» – «Ливерпуль»
Милан. «Джузеппе Меацца». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Saar, 15.02.2022 18:55
    0
    2-1
    Ссылка
    Saar, 15.02.2022 18:55
    0
    2-1
    Ссылка
    Saar, 15.02.2022 18:54
    0
    :"Уступили Наполи и 1-1 сыгра ли с Миланом".... Ви серйознно? 1-1 з Наполі і 1-2 програли Мілану. Авьор, не позорся!
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