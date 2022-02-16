Интер – Ливерпуль. Аудиотрансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 16-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Встреча грандов итальянского и британского футбола в битве за выход в четвертьфинал главного клубного евротурнира.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Милане.

Комментатор матча «Интер» – «Ливерпуль» – Александр Монзолевский.